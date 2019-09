Nel corso della notte, come previsto, i temporali sono arrivati in provincia. Nonostante non si registrino situazioni gravi, vengono segnalati alcuni blackout ed allagamenti, soprattutto di sottopassi e carreggiate stradali. A Finale Emilia, un fulmine ha colpito delle rotoballe di fieno stipate presso un’azienda di via Ceresa specializzata nello stoccaggio per compost. Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri.