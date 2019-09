Il sindaco di Modena ha incontrato in Municipio il Console cinese

Una visita di cortesia per consolidare le relazioni già avviate tra la città di Modena e il Consolato generale della Repubblica popolare cinese in Milano e porre le basi per futuri incontri e nuove collaborazioni. Nella mattinata di giovedì 5 settembre, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha incontrato in Municipio il console generale Song Xuefeng: al centro del colloquio l’economia e la possibilità di sviluppare nuove relazioni e scambi, ma si è parlato anche di Luciano Pavarotti che, ha detto il console, in Cina è famosissimo e “conosciuto anche dai bambini”.

Al termine dell’incontro il sindaco ha donato a Song Xuefeng un volume di Beppe Zagaglia dal titolo “Ritorno a Modena” accompagnato da un invito, accettato con entusiasmo, ad assistere alla Bohème che andrà in scena in ottobre in onore del compleanno di Pavarotti. Dal canto suo, il console ha donato a Muzzarelli un servizio di tazzine per la cerimonia del tè.