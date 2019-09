Demm Porretta Terme, l’assessore Costi: “La Regione già al lavoro da tempo. il sì al tavolo proposto dai sindacati rafforza l’azione regionale”

“La Regione come anticipato ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali nella assemblea tenuta prima dell’estate e alla presenza del presidente Bonaccini, si è attivata, in accordo con la nuova proprietà Demm, al fine di rafforzare le attuali commesse e ottenerne altre, sempre nel rispetto di ruoli e competenze. Tutto questo al fine di rafforzare le opportunità di lavoro dell’azienda e quindi dei lavoratori”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, in risposta alle dichiarazioni dei sindacati che chiedono un tavolo regionale per coinvolgere le associazioni di categoria in azioni di solidarietà.

“Valuto molto positiva la richiesta dei sindacati- precisa la Costi-, che rafforza l’azione che già stiamo svolgendo e che può moltiplicare forze ed opportunità, potendo contare su un tessuto imprenditoriale forte e coeso. Sarà mia cura convocare assieme alla Città metropolitana l’incontro. Nel frattempo siamo in contatto con il Ministero del lavoro per la firma del decreto di Cigs. Sempre per la salvaguardia dei lavoratori e del loro reddito e in attesa del pagamento da parte dell’Inps, le Organizzazioni sindacali possono accompagnare i lavoratori alla richiesta degli anticipi di cassa integrazione, possibile grazie alla convenzione che come Regione abbiamo siglato con le banche. Una possibilità costruita per permettere di sostenere il reddito dei lavoratori con tempi veloci. Come sempre, siamo all’opera a sostegno dei lavoratori, dell’occupazione e del sistema produttivo regionale”.