A Castelnovo Monti domani sera concerto conclusivo per Workshop con Tiziano Bianchi e Tiger Okoshi

Domani sera, alle ore 21 al Teatro Bismantova, è in programma il concerto conclusivo del seminario “L’eco dei passi”, workshop di perfezionamento di livello nazionale, che ha visto la partecipazione di grandi docenti del panorama jazz italiano. Il seminario ha il patrocinio del Comune di Castelnovo Monti, la collaborazione del Teatro Bismantova e la direzione artistica di Tiziano Bianchi, giovane e già molto affermato musicista castelnovese.

A dare forte richiamo all’evento, e anche al concerto di domani sera, è senza dubbio la presenza come docente del trombettista giapponese-americano Tiger Okoshi, docente del prestigioso Berklee College of Music di Boston (Usa) e musicista di fama internazionale. Nella sua lunga carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti musicisti del panorama jazz quali Gary Burton, Buddy Rich, George Russell, Jaco Pastorius, Pat Metheny, Bill Frisell. Okoshi è inoltre produttore artistico anche dell’ultimo disco di Tiziano Bianchi. L’edizione 2019 del workshop ha avuto davvero un ottimo riscontro, con la partecipazione di tanti ragazzi da tutta Italia, che suonano diversi strumenti o anche cantanti. Un grande successo, che domani sera sarà condiviso con la comunità, attraverso un concerto che proporrà brani originali e arrangiamenti pensati specificamente per l’organico strumentale del seminario.

Oltre a Okoshi e Bianchi, altri docenti del corso sono stati alcuni dei più attivi musicisti sulla scena jazzistica italiana: Cristiano Arcelli (sax), Claudio Vignali (pianoforte), Matteo Zucconi (contrabbasso), Marco Frattini (batteria), Simone Copellini (tromba).

Per informazioni: Teatro Bismantova 0522 611876, segreteria@teatrobismantova.it.