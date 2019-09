Donna carbonizzata a Castello d’Argile, si indaga per omicidio

Omicidio e distruzione di cadavere: sono le ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura di Bologna per la morte di Atika Gharib, la 32enne marocchina residente a Ferrara, di cui è stata denunciata la scomparsa un paio di giorni fa, trovata carbonizzata ieri in un casolare abbandonato a Castello d’Argile, nella campagna bolognese. A quanto risulta, il cascinale era frequentato periodicamente dalla donna e dal suo compagno, che gli investigatori hanno identificato in un 41enne, pure lui marocchino. Secondo indiscrezioni l’uomo sarebbe stato fermato alla frontiera di Ventimiglia dalla Polfer. A far scattare l’allarme era stata la sorella della vittima che non aveva più sue notizie.