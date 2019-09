Domenica 8 settembre 76° anniversario battaglia di Palazzo Ducale a Sassuolo

Si svolgerà domenica prossima, 8 settembre, la cerimonia per ricordare il 76° anniversario della battaglia di Palazzo Ducale a Sassuolo che segnò l’inizio della Resistenza in città. A partire dalle ore 10,30 a Palazzo Ducale, verrà posta una corona d’alloro alla lapide del Generale Ferrero. La sera dell’8 Settembre 1943 in “campanone” di piazza Garibaldi risuonò per un minuto per chiamare a raccolta tutti i cittadini nella lotta contro i nazisti: a ricordo di quel momento, domenica sera, il campanone alle 20 suonerà per un minuto.