Vettura imbrattata da svastiche in centro

Svastiche e simboli nazisti sui cristalli dell’auto, parcheggiata a ridosso di via Cavallotti. E’ successo in pieno centro ai danni di una vettura di proprietà di un senegalese che abita in città.

A darne notizia il consigliere comunale del Pd, già presidente del consiglio comunale Serena Lenzotti. «Basta odio e basta razzismo: atti del genere non sono più tollerabili. Invito tutti a farsi sentire e a non sottovalutare l’episodio. La sicurezza passa anche dal contrasto a queste violenze», ha scritto Lenzotti sulla sua pagina facebook.

A stretto giro di posta anche la risposta del Sindaco: «Gesto vile e vergognoso che condanno a priori. Solidarietà al ragazzo».