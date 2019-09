Venerdì a Reggio il test di ammissione al corso di laurea Unimore in Scienze e tecnologie agrarie

Conto alla rovescia per gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti istituito nell’ambito dell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, che il Censis, anche nel 2019, ha inserito sul podio dei corsi italiani ad indirizzo agrario.

Proposto a numero programmato presso la sede d’Ateneo di Reggio Emilia, allo scadere dei termini di presentazione delle candidature (23 agosto) Unimore ha raccolto 96 domande di ammissione alla prova di selezione.

Saranno perciò più di quanti ne possa accogliere il corso gli studenti che si dovranno contendere uno dei 75 posti disponibili, comprendenti anche gli 8 posti riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero ed i 2 a studenti cinesi in arrivo attraverso il progetto “Marco Polo”, che qualora non fossero interamente utilizzati saranno assegnati a studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia.

Il test di ammissione si svolgerà venerdì 6 settembre 2019 alle ore 10.30 presso l’Aula D1.4 (primo piano) del complesso universitario Palazzo Dossetti (viale Allegri 9) di Reggio Emilia.

I candidati dovranno presentarsi tassativamente alle ore 8.30 per consentire alla commissione ed al personale incaricato dei controlli e della sorveglianza di poter effettuare le procedure di identificazione. Si raccomanda di controllare le news riportate sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita www.dsv.unimore.it per accertarsi di eventuali variazioni.

Al riguardo si ricorda che i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale valido e che durante la prova non possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto e che non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici pena l’esclusione dalla prova.

IL TEST

La prova è realizzata in collaborazione con il Cisia (Centro Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), sul cui sito www.cisiaonline.it è possibile trovare simulazioni utili per la preparazione alla prova d’ingresso. Il test consiste nel rispondere a 50 quesiti riguardanti le seguenti aree: matematica (8) per rispondere ai quali sono disponibili 16 minuti; chimica (8) per rispondere ai quali sono disponibili 16 minuti; biologia (8) per rispondere ai quali sono disponibili 16 minuti; fisica (8) per rispondere ai quali sono disponibili 16 minuti; comprensione verbale di 2 brani (10 quesiti) per rispondere ai quali sono dedicati 20 minuti.

ANALISI DELLE DOMANDE

Prevalenza maschile tra i candidati con 60 maschi (62,5%) e 36 donne (37,5%), tutti alla loro prima prova di ammissione. L’età media sta calando con 19,9 anni per i maschi e 20,1 per le femmine. Forte l’attrazione esercitata da questo corso: il 75% viene da fuori provincia. Solo il 25% sono reggiani, mentre un altro 33% viene dalla vicina Modena.