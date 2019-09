Il 5 e 6 settembre chiusa la traversa sul Secchia

Causa lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la riparazione danni conseguenti alle piene dell’autunno 2018 e dell’inverno e primavera 2019, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale comunica la necessità di chiusura occasionale e temporanea attraversamento pedonale e ciclabile della traversa di Castellarano-San Michele dei Mucchietti sul fiume Secchia.

Al fine di ottimizzare i lavori e determinare il minore disagio alla pista ciclopedonale che si sviluppa in sommità della traversa, gli interventi saranno condotti contemporaneamente e saranno gestiti in modo da limitare al massimo l’interruzione dell’attraversamento ciclopedonale. La pista sarà, quindi, completamente chiusa per le intere giornate del 5 e del 6 settembre e, se le operazioni programmate avranno esito positivo, il 7 settembre mattina come da orario solito la pista sarà riaperta.

Nei giorni seguenti potranno esserci interruzioni temporanee di alcune ore. In tali occasioni sarà nostra cura del Consorzio Bonifica mettere adeguati cartelli in corrispondenza dell’accesso alla pista sia lato modenese che lato reggiano.