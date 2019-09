Domani scade per gli studenti la possibilità di fare domanda di ammissione ai corsi di laurea Unimore in Farmacia e CTF

Ultima chiamata per le studentesse e gli studenti che desiderano iscriversi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – CTF ed in Farmacia promossi dal Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore.

Ai corsi quinquennali a frequenza obbligatoria potranno ancora iscriversi complessivamente (dopo la chiusura a luglio di una prima quota di 80 ammessi complessivi che avevano superato i test informatizzati) 120 studenti, ovvero 68 su Farmacia e 52 su CTF. Destinati più precisamente a 108 italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia (45 a CTF e 63 a Farmacia). Gli altri posti sono riservati, invece a 6 stranieri extracomunitari residenti all’estero (3 a CTF e 3 a Farmacia) e a 4 cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”, ovvero 2 per ognuno dei due corsi e per il CTF 2 posti riservati ad Allievi Ufficiali della Accademia Militare di Modena.

Per tutti e due questi corsi è richiesto che i candidati si siano sottoposti ad una selezione tramite TOLC-F (Test On Line Cisia – Farmacia), un test informatizzato erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso e composto da domande di biologia (15), chimica (15), matematica (7), fisica (7) e logica (6).

Per partecipare alla selezione ed entrare in graduatoria gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia devono necessariamente iscriversi on line alla selezione sul sito www.esse3.unimore.it entro le ore 13.00 di martedì 3 settembre 2019, pagando il bollettino per contributo spese di 25,00 euro, non rimborsabile, che si genera automaticamente al termine della procedura d’iscrizione e che deve essere pagato entro la stessa data.

Per la domanda di partecipazione alla selezione gli studenti con titolo di studio italiano dovranno registrarsi sul sito www.esse3.unimore.it che assegna al candidato un nome utente ed una password ed effettuare il “login” e successivamente selezionare dal menù di sinistra la voce “ammissione” e scegliere dall’elenco la voce relativa ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Scienze della Vita e indicare l’ordine di preferenza dei 2 corsi, che ha carattere vincolante e non può essere modificato.

Alla data del 1 settembre erano già pervenute 134 candidature complessive per i due corsi di laurea, espressi da 42 maschi (31,3%) e 92 femmine (68,7%).

Per completezza circa le informazioni riguardanti le modalità per le domande di ammissione si rinvia comunque alla lettura integrale del Bando pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo www.unimore.it, bandi a concorsi (fondo homepage) e sul sito www.dsv.unimore.it.

Per informazioni ci si può rivolgere all’ Informastudenti di Modena (via Università 4 – informastudenti.@unimore.it; 059 2057095; fax 059 205 6422) e di Reggio Emilia (viale Allegri 15 – informastudenti.@unimore.it; 0522 522010; fax 0522 522199) ed alla Segreteria Studenti (via Campi 213/B – Modena) segrstud.scienzevita@unimore.it