Correggio: minacce e offese anche sui social: stalker “rosa” modenese nei guai

Un uomo 35enne è stato costretto a denunciare per stalking la sua ex, una coetanea modenese, che gli rendeva la vita impossibile anche attraverso i più comuni social network, Facebook e Whatsapp. Una presenza assillante, fatta anche di offese e minacce di divulgare in rete video che riprendevano l’uomo in intimità.

Condotte persecutorie portate avanti da mesi che hanno visto la stalker effettuare centinaia di telefonate (ben 50 anche in soli 10 minuti) nonché pedinare il suo ex che stalkerizzava anche sul posto di lavoro. I carabinieri di Correggio a cui l’uomo si è rivolto, hanno riscontrato tali condotte denunciando la donna per atti persecutori. La procura reggiana, condividendo con le risultanze investigativa dei carabinieri correggesi ha richiesto ed ottenuto dal GIP la misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico della donna, con la prescrizione di non avvicinarsi a meno di 500 metri dall’abitazione dell’uomo e dei luoghi dallo stesso frequentati. I carabinieri di Correggio, ricevuto il provvedimento, vi hanno dato esecuzione sottoponendo la donna alla misura cautelare.