Testata a vicino di casa dopo lite. 67enne denunciato a Correggio

Mentre effettuava una manovra di parcheggio della sua auto ha accidentalmente rigato un’altra autovettura. A conoscenza di chi fosse l’auto il conducente, un operaio 44enne abitante a Correggio, ha provveduto ad informare dell’accaduto il proprietario, un 67enne suo vicino di casa, che appreso dell’accaduto scendeva a verificare i danni. Secondo una prima ricostruzione ancora all’esatto vaglio dei carabinieri di Correggio, inizialmente il 67enne ritenendo il danno riparabile con della semplice pasta abrasiva ha glissato ringraziando la controparte per la sensibilità avuta nell’avvisarlo poi, sempre secondo quanto emerso, il giorno successivo, dopo essersi consultato con il suo carrozziere di fiducia, si è incontrato con il 44enne al quale ha riferito che il danno cagionato, essendosi ammaccato lo sportello, aveva dei costi per la riparazione, stimati in circa 400 euro.

A questo punto il 44enne riferiva di non dover pagare il danno in quanto l’ammaccatura era già presente e quindi non poteva essere ricondotta alla sua manovra. Tanto è bastato per far andare su tutte le furie il 67enne, che dapprima ha offeso il vicino per poi sferrargli una testata. Una condotta violenta che ha visto il 44enne ricorrere alle cure mediche presso l’Ospedale di Correggio dov’è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. I fatti sono stati quindi denunciati ai carabinieri di Correggio che ricostruito l’accaduto, hanno denunciato il 67enne alla Procura reggiana per il reato di lesioni personali.