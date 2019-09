Proseguono i controlli disposti dal Questore in zona stazione a Reggio Emilia

Prosegue l’attività disposta dal Questore di Reggio Emilia volta al controllo straordinario del territorio in zona Stazione. Nella mattinata di ieri sono state impiegate nei servizi tre pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine, coordinate da un Funzionario della Questura, due pattuglie del Posto di Polizia “Turri” ed una pattuglia della Polizia Municipale.

Al termine del servizio risultavano identificati n.72 soggetti e controllati n. 14 veicoli. La Questura di Reggio Emilia esprime soddisfazione per l’esito dei controlli nei primi giorni di svolgimento dei servizi. Difatti non si sono riscontrate particolari situazioni di irregolarità nelle posizioni dei soggetti controllati, segno evidente che la numerosa presenza di personale in divisa nella zona costituisce un forte disincentivo al verificarsi di situazioni di illegalità. I servizi proseguiranno incessanti durante l’intero arco della prossima settimana.