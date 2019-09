Incidente mortale in A14

Poco prima delle 9:00, sulla A14 Bologna Taranto, nel tratto tra Cesena e Rimini nord in direzione di Ancona, è avvenuto un incidente autonomo di un autovettura che è uscita di strada all’altezza del Km 114. Nell’incidente una persona ha perso la vita ed un altra è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute i soccorsi sanitari e meccanici le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Non si registrano ripercussioni alla viabilità.