Il Sindaco di Mirandola: “Il volontariato è un esempio ed un volano di civiltà”

Il Sindaco di Mirandola, Alberto Greco ha preso parte all’apertura della 21ma edizione della Festa del Volontariato di Mirandola, portando il suo saluto alle volontarie ed ai volontari della città. Alberto Greco ha definito la Festa del Volontariato un appuntamento fondamentale per ricordare l’importanza dei volontari e delle attività che essi svolgono, spesso a supporto delle iniziative garantite dalle pubbliche istituzioni.

“Troppo spesso le attività del volontariato sono date per scontate, quando scontate non lo sono affatto – ha affermato il Sindaco nel discorso che ha tenuto all’inaugurazione della Festa del Volontariato di Mirandola – Per questo è importante essere qui, per riconoscere la passione di tutti i volontari, che dedicano tempo, energie e risorse agli altri. Impegno, altruismo, gratuità e dedizione sono le migliori cure all’individualismo ed a quella cultura che vede nell’impegnarsi per qualcosa solo un’occasione di realizzazione personale, troppo spesso in competizione od in opposizione agli altri. Non c’è strumento migliore dell’esempio per trasmettere i valori dell’altruismo e della dedizione. Ognuno dei volontari, nel rappresentare un esempio d’impegno e passione, contribuisce a migliorare la nostra società. Che si tratti di attività profusa nell’ambito sportivo, di aiuto e conforto in contesto sanitario e di relazione con le persone più fragili o che si tratti di attività per la promozione della cultura, la nostra collettività può contare su persone di valore.

Come Sindaco e rappresentante di questa comunità sono qui oggi per dirvi ‘grazie’, a nome di tutta la Città di Mirandola, oltre che a mio titolo personale. L’Amministrazione che rappresento continuerà a sostenere le attività condotte dalle varie Associazioni e sarà di supporto al volontariato, vero e proprio volano di civiltà. Auguro a tutti una buona Festa del Volontariato e colgo l’occasione per ringraziare la nostra Consulta del Volontariato per l’organizzazione di questa straordinaria giornata”.