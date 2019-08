Concerto Planet Funk: le disposizioni in materia di sicurezza

Relativamente al primo weekend del Settembre Formiginese, e in particolare al concerto a ingresso gratuito dei Planet Funk, in programma sabato 31 agosto in piazza Calcagnini dalle ore 21, si comunica che gli accessi consentiti all’area riservata al pubblico saranno per 4000 presenze, in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza, e che l’area riservata al pubblico verrà delimitata da transenne con tre varchi presidiati da personale incaricato, dotato di contapersone, con ingressi consentiti a partire dalle ore 19. Per accedere all’area non sono necessari biglietti, tagliandi o braccialetti di nessun tipo. In caso di maltempo il concerto verrà recuperato entro la fine dell’anno.