Sabato 31 agosto inizia la Festa del Volontariato di Mirandola

La ventunesima edizione della Festa del Volontariato di Mirandola si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, in Piazza Costituente a Mirandola (MO).

L’evento inizierà sabato 31 agosto alle ore 19.00 con l’apertura dello stand di gnocchi fritti dell’AMO ed una cena a cura di Francia Corta. Alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo “Educarne uno per salvarne 104” di Beatrice Montesel e Vendrame Franziskus. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la scuola media Francesco Montanari di Mirandola, in via Tazio Nuvolari 4.

Domenica 1 settembre alle 8.30, ritrovo in Piazza Costituente per le iscrizioni al 13mo raduno di auto storiche “Città di Mirandola”, a cura del Moto Club Spidy. Alle 9.00 avrà luogo presso l’Aula Liturgica di via Luosi la Santa Messa del Volontariato, celebrata da Don Flavio Segalina con accompagnamento canoro a cura dei Gruppi Agesci di Mirandola. Alle ore 10.00 ci sarà l’inaugurazione della Festa alla presenza delle autorità. Saranno aperti gli stand informativi delle associazioni, il chiosco AMO con gnocco fritto e bibite, la bancarella di Francia Corta e del Coro Città di Mirandola con frittelle e lo stand degli Orti Urbani con sughi d’uva. Sempre alle ore 10.00 sarà inaugurata la nuova ambulanza “Pico 2” della Croce Blu e dalle 10.00 alle 19.00 sarà possibile partecipare a due giochi: “Misura la solidarietà”, un percorso presso gli stand delle associazioni con numerosi premi finali, e “Prove di abilità per piccoli pompieri” a cura dell’associazione Amici Vigili del Fuoco volontari di Mirandola. Alle ore 10.30 ritrovo all’angolo del Palazzo Bergomi in Piazza Costituente per una visita al centro storico a cura dell’associazione La Nostra Mirandola ed alle 11.30 è previsto l’arrivo della camminata “3KM in palleggio”, presso lo stand della Polisportiva Pico. Dopo il pranzo del volontariato a cura di Francia Corta che si terrà alle 12.30, si prosegue nel pomeriggio con le attività ludiche organizzate dalle associazioni Multiverso e Agesci, dalle 15.30 alle ore 19.00. Apertura degli spazi dedicati al Ludobus RidoRidò dalle 15.30 alle 18.30, con intrattenimenti per tutte le età. Alle 16.00 inizierà l’esibizione delle scuole di danza e di ballo di Mirandola: Onda latina, Les-Arts, Artedanza, Ginnastica Artistica della Polisportiva Pico. Il Festival Corale “Voci nei chioschi”, organizzato da Faith Gospel Choir con la partecipazione di Corali Unite Val Panaro di Guglia su direzione di Massimo Pizzirani, avrà luogo al Giardino Paltrinieri alle 17.30. Alle 19.00 aperitivo analcolico a cura del Circolo Aquaragia, AVO ed AVIS e cena presso lo stand gastronomico di Francia Corta. La Festa del Volontariato di Mirandola 2019 si concluderà in Piazza Costituente, alle ore 21.00, con un concerto dell’orchestra giovanile “J. Lennon” della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” diretta da Mirco Besutti. Parteciperà anche la Banda Filarmonica di Voghenza, diretta da Roberto Valeriani.

La ventunesima Festa del Volontariato di Mirandola sarà presentata da Claudio Dellacasa.

In occasione della Festa non sono previste raccolte di fondi da parte delle associazioni.

L’iniziativa è organizzata dalla Consulta del Volontariato di Mirandola, Amici della Consulta, Comune di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Associazione Servizi Volontariato Modena odv. Per informazioni contattare il Centro Servizi Volontariato al 329/7236079.