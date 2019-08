C’è tempo fino a venerdì 30 agosto per iscriversi alle prove informatizzate TOLC-B di Unimore

Solo pochi giorni a disposizione per iscriversi al TOLC–B, una prova informatizzata di orientamento e valutazione organizzata dal CISIA (www.cisia.it), indispensabile per procedere con la domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie ed in Scienze Biologiche, istituiti nell’ambito dell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) di Unimore – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Tutti e due i corsi di studio sono proposti a numero programmato ed accoglieranno un massimo di 75 iscritti per il corso in Biotecnologie e di 120 per il corso in Scienze Biologiche, 65 dei quali già assegnati con un precedente bando chiuso al 15 luglio, comprensivi dei 5 posti riservati nell’ambito di ciascun corso a cittadini stranieri extracomunitari non soggiornanti in Italia, tra cui i cinesi che giungeranno attraverso il progetto Marco Polo.

Questo il dettaglio dei posti che l’Ateneo mette a disposizione per l’anno accademico 2019-20, 65 dei quali per Scienze Biologiche – si ricorda – già assegnati:

Qualora i posti a disposizione degli studenti stranieri residenti all’estero non fossero interamente utilizzati, saranno messi a disposizione degli studenti italiani, comunitari ed extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia. Gli eventuali posti residui riservati a candidati cinesi del progetto Marco Polo dovranno essere prioritariamente destinati a studenti extracomunitari residenti all’estero.

Per partecipare alla selezione ed entrare in graduatoria gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia devono aver sostenuto il TOLC-B nelle date previste e comunque entro venerdì 6 settembre 2019 (per date e sedi consultare il link http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php).

Queste le date dei test per SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE ed il termine per iscriversi:

Mercoledì 4 settembre, prenotazione test scadenza ore 14.00 di giovedì 29 agosto

Giovedì 5 settembre, prenotazione test scadenza ore 14.00 di venerdì 30 agosto

Venerdì 6 settembre, prenotazione test scadenza ore 14.00 di venerdì 30 agosto

Per fare il TOLC-B lo studente interessato si deve iscrivere sul sito www.cisiaonline.it pagando il relativo contributo spese di 30,00 euro.

Inoltre, gli studenti interessati devono necessariamente iscriversi on line alla selezione sul sito www.esse3.unimore.it entro le ore 15.00 di lunedì 9 settembre 2019, pagando il bollettino per contributo spese di 25,00 euro, non rimborsabile, che si genera automaticamente al termine della procedura d’iscrizione e che deve essere pagato entro la stessa data.

La registrazione su Esse3 permette al candidato di ricevere un nome utente ed una password per effettuare il “login” e successivamente selezionare dal menù di sinistra la voce “ammissione” e scegliere dall’elenco la voce relativa ai corsi di laurea in Biotecnologie (classe L-2) e Scienze Biologiche (classe L-13) del Dipartimento di Scienze della Vita e indicare l’ordine di preferenza dei 2 corsi. La scelta ha carattere vincolante e non può essere modificata.

Il TOLC-B è una prova informatizzata di orientamento e valutazione finalizzata ad accertare l’attitudine e la preparazione degli studi ed è composto da 50 quesiti riguardanti matematica di base (20 domande in 50 minuti), biologia (10 domande in 20 minuti), fisica (10 domande in 20 minuti) e chimica (10 domande in 20 minuti). I candidati che ottengono un punteggio inferiore a 10 punti nella sezione di Matematica di base avranno un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere colmato entro il 30 settembre 2019 pena l’iscrizione al 1°anno ripetente e comunque prima di sostenere l’esame di Matematica.

I candidati extracomunitari residenti all’estero, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, se non sono in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello minimo B2, saranno ammessi alla selezione solo dopo aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà lunedì 2 settembre alle ore 9.30 presso l’Aula 1 della BSI (via Campi 213/c – piano terra) a Modena.

Non si accettano domande inviate a mezzo posta, fax o posta elettronica.

I candidati in condizioni di disabilità o affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono fare richiesta di ausili e/o misure compensative per lo svolgimento delle prove devono allegare l’apposita domanda e l’idonea certificazione medica nel portale www.esse3.unimore.it.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità e DSA, di concerto con la commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove. Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici

Tel. +39 059 2058311 – Fax +39 059 2058309 – email: disabilita@unimore.it

Per completezza circa le informazioni riguardanti le modalità per le domande di ammissione si rinvia comunque alla lettura integrale del Bando pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo www.unimore.it, bandi a concorsi (fondo homepage) e sul sito www.dsv.unimore.it.

E’ già molto elevato l’interesse per questi corsi di laurea, che registrano un numero di domande abbondantemente superiore alle disponibilità. Alla data del 27 agosto 2019 avevano già formalizzato l’intenzione di partecipare alla prova 474 studenti, distinti in questo modo: 271 su Biotecnologie (179 femmine, 66,1% – 92 maschi, 33,9%) e 203 complessivi su Scienze Biologiche (145 femmine, 71,4% -58 machi, 28,6%).

Per informazioni ci si può rivolgere agli Informastudenti di Modena (via Università 4 – informastudenti@unimore.it; 059 2057095; fax 059 205 6422) e di Reggio Emilia (viale Allegri 15 – informastudenti@unimore.it; 0522 522010; fax 0522 522199) ed alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze della Vita (via Campi 213/b – Modena) tel. 059/2055640; fax: 059/2055648 e-mail: segrstud.scienzevita.bioscienze@unimore.it. Per problemi informatici inerenti la domanda di ammissione, o il recupero credenziali di accesso a ESSE3 scrivere a webhelp@unimore.it. Mentre per informazioni sulla didattica rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita (Via Campi, 103): Coordinatore didattico dott.ssa Enrica Maselli (e-mail enrica.maselli@unimore.it; sito web www.dsv.unimore.it.