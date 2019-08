Tutti Matti in Emilia: ultima serata a Sant’Ilario

Mercoledì 28 agosto (ore 21.30) ultima serata con la rassegna di circo contemporaneo “Tutti Matti in Emilia” a Sant’Ilario d’Enza. In scena per la seconda serata consecutiva il collettivo À Sens Unique, nato dall’unione di alcuni studenti della Scuola Nazionale di Circo del Québec, che ha sede in Francia dal 2013.

Lo spettacolo “Léger démêlé” combina acrobazie leggere e attriti turbolenti, in un coinvolgente susseguirsi di corde, pali cinesi, prese acrobatiche estreme, molta confusione e …tanti sorrisi. Uno spettacolo di circo contemporaneo fresco, divertente e cinico allo stesso tempo, un inno alla giovinezza, spavaldo e fiero. Il pubblico è chiamato ad essere testimone di questa nuova intimità: la prossimità della scena e le aspettative che si creano, generano un clima familiare e allo stesso instillano un dubbio… cosa è reale e cosa non lo è?

Biglietti: 12 € intero, 6 € ridotto (fino a 12 anni) prevendite online su www.tuttimattipercolorno.it – biglietteria aperta sul posto un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.