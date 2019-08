Questa mattina poco dopo le 10, tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna con autopompa, autobotte serbatoio ed un fuoristrada allestito per antincendio boschivo, sono intervenute in tangenziale a Bologna per l’incendio di un trattore agricolo nei pressi dello svincolo Fiera. L’opera dei vigili del fuoco è valsa a spegnere il mezzo ed a impedire la propagazione dell’incendio alle sterpaglie nelle immediate vicinanze. Sul posto era presente la Polizia Locale.