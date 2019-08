Bracconaggio ittico a Molinella: denunciati due coniugi

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Molinella hanno denunciato due coniugi albanesi di 32 e 24 anni per concorso in bracconaggio ittico in acque interne.

È successo su un tratto del canale di bonifica “Lorgana”, quando una pattuglia di Carabinieri impegnata nei controlli del territorio, ha sorpreso i due albanesi che stavano pescando illegalmente con una rete da pesca in nylon a maglie strette, della lunghezza di 15 metri, immersa nell’acqua per intrappolare la fauna ittica. Fortunatamente, l’intervento immediato dei militari lo ha evitato e il materiale da pesca è stato sequestrato.