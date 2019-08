Modena, “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin torna il 12 settembre

È stata interrotta per pioggia la proiezione di “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin, in programma ai Giardini Ducali giovedì 22 agosto nella rassegna “I grandi capolavori restaurati” a cura dell’esperto di cinema Alberto Morsiani e in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

La proiezione del capolavoro senza tempo di Charlie Chaplin, (Usa, 1936), nella sua versione restaurata dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Criterion Collection, sarà riproposta sempre ai Giardini Ducali di Modena e sempre a ingresso libero giovedì 12 settembre alle 21.

Il cinema all’aperto che proietta i film restaurati che hanno fatto la storia della cinematografia mondiale prosegue nel frattempo giovedì 29 agosto, quando ai Giardini Ducali alle 21 si proietta “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman.

La rassegna “I grandi capolavori restaurati è parte del programma dei “Giardini d’Estate”, a cura di Studio’s, nell’ambito dell’Estate modenese organizzata dal Comune con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera

Il programma dell’Estate modenese è online (www.comune.modena.it/estate2019).