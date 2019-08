La galleria Vado-Gardelletta è sicura

Lo hanno garantito i tecnici che oggi 23 agosto hanno verificato le condizioni della galleria, dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini che avevano individuato la caduta di un frammento interno. Al sopralluogo hanno partecipato amministratori e tecnici comunali e della Città metropolitana di Bologna oltre che tecnici specializzati. Come noto, la galleria è sottoposta ad un traffico intenso e inusuale dovuto alla chiusura della strada provinciale 325, inagibile per frana dallo scorso aprile.

L’ispezione però ha evidenziato la presenza di materiale esterno al tunnel che potrebbe essere pericolante. A seguito di un’ulteriore sopralluogo dei vigili del fuoco, si è deciso di procedere già dal prossimo lunedì con la realizzazione di una barriera di sicurezza preventiva che intercetti eventuale materiale in caduta dall’alto.

Inoltre nelle prossime settimane sono previsti interventi per mettere ulteriormente in sicurezza la campata interna della galleria: si lavorerà in orari notturni