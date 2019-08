Due giovani nei guai a Pavullo: trovati con hashish, marijuana e materiale per la coltivazione

A Pavullo i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, dopo una serie di attività di indagine hanno denunciato due studenti, un minorenne della zona e un maggiorenne residente nel modenese. I due sono stati controllati a bordo di una autovettura e trovati in possesso di circa 2 gr di hashish, 6 barattoli in vetro che contenevano residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre a materiale per la coltivazione della cannabis. Nella perquisizione domiciliare effettuata nel pavullese, sono stati rinvenuti ulteriori 13 gr di hashish, 2 gr. di marijuana, altro materiale per la coltivazione e 200 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due sono stati denunciati a piede libero.