Tutto pronto ad Albinea per Libr’aria. Si parte venerdì 23 agosto al Parco dei Frassini

Il festival per piccoli lettori all’aria aperta “Libr’Aria” festeggia l’11° anno di vita e lo farà proponendo un programma ricco di iniziative, ospiti e laboratori.

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto Albinea si trasformerà nel regno dei libri per bambini attraverso un evento che attrae da anni centinaia di piccoli lettori che, accompagnati dalle loro famiglie, hanno la possibilità di partecipare a laboratori, incontrare i migliori autori e illustratori sulla piazza, dialogare con loro o semplicemente lasciar galoppare la fantasia ascoltando le letture di libri straordinari. Il tutto nelle meravigliose cornici del Parco dei Frassini e della biblioteca Pablo Neruda.

Il programma della kermesse è davvero molto ricco e gli ospiti sono di livello internazionale. Al parco dei Frassini arriveranno infatti, tra gli altri, l’illustratrice francese Christine Davenier (premio Orbill nel 2015), la coppia di apprezzatissimi autori di fumetti composta da Melvin e Stefan Boonen, l’illustratore Marco Paschetta e lo scrittore Riccardo Gazzaniga (Premio Calvino nel 2012, Massarosa nel 2013 e Il Molinello nel 2015).

A completare la squadra di Libr’Aria ci saranno il giornalista sportivo e scrittore di libri per bambini, Luigi Garlando; il divulgatore scientifico Luca Malagoli; la giovane astrofisica Edwige Pezzulli; la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza (premio Marco Lucchetta nel 2010 dedicato ai bambini vittime della guerra); Chiara Vignocchi, redattrice di Minibombo; Gianluca Magnani, musicista per ragazzi; Alessia Canducci, attrice e regista teatrale; Tiziano Paganelli e Fabio Bonvicini, musicisti e la Compagnia del Teatro dell’Orsa.

L’inaugurazione di Libr’Aria 2018 sarà venerdì 23 agosto, alle 16.30, con il saluto del sindaco di Albinea Nico Giberti, degli sponsor del festival, del personale della biblioteca Pablo Neruda e di Equilibri.

Come ogni anno saranno molti i momenti in cui i bambini saranno coinvolti in laboratori di gioco e disegno, per partecipare ai quali è consigliata la prenotazione in biblioteca (tel 0522.590262 – e-mail: biblioteca@comune.albinea.re.it). Uno di essi, “Editoria in erba, nuvole nel parco”, riguarderà l’attività editoriale per giovani lettori. I partecipanti a questo laboratorio potranno incontrare tre grandi autori di fumetti: Appel, Boonen e Melvin. Il corso si terrà sabato 24 agosto alle ore 10 (Progettare le nuvole), alle ore 15.30 (Disegnare le nuvole) e domenica 25 agosto alle 10 (Ecco le Nuvole).

Durante tutta la tre giorni nei locali della biblioteca sarà attiva la “redazione fuorilegge” composta da ragazzi e ragazze (dai 10 ai 15 anni) che racconteranno il festival sul sito www.fuorilegge.org.

Confermata anche quest’anno la collaborazione con il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, avviata nel 2015. Un patto di amicizia nato per portare le storie oltre i confini della manifestazione e regalare un sorriso ai piccoli ricoverati.

La rassegna, curata da Equilibri per il Comune di Albinea, vede il coinvolgimento dell’intero staff della biblioteca Pablo Neruda e delle volontarie. Il progetto è ideato e curato da Alessandra Baschieri, Cristina Busani, Eros Miari, Davide Pace e Gabriela Zucchini.