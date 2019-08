Si cercano volontari per l’Osteria della Solidarietà di Aseop e Admo

Grazie all’impegno di ASEOP ed ADMO Emilia-Romagna riparte il consueto appuntamento con l’Osteria della Solidarietà, a Ponte Alto a Modena dal 23 agosto al 16 settembre 2019. A questo proposito, si cercano volontari per dare una mano per attività di cameriere, aiuto cucina, cassa e lavapiatti, disponibilità oraria da concordare in base alle proprie disponibilità.

L’iniziativa permetterà di sostenere importanti progetti nell’ambito della ricerca e cura per le patologie oncoematologiche e della sensibilizzazione, informazione e reclutamento di nuovi potenziali donatori di midollo osseo.

Per dare la propria disponibilità per fare i volontari e/o per prenotare cene per grandi gruppi o semplicemente riservare un tavolo contattare lo 059/4224412 o scrivere a info@aseop.it