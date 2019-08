Sport a Maranello, bando per i contributi: la scadenza è il 2 settembre

Il Comune di Maranello ha pubblicato un bando pubblico finalizzato all’erogazione dei contributi in ambito sportivo per l’anno 2019. L’amministrazione comunale intende sostenere le società, associazioni ed altri organismi sportivi senza scopi di lucro, che operano sul territorio comunale e collaborano alla realizzazione di due diverse tipologie di progetti ritenuti prioritari per l’anno 2019:

iniziative sportive consolidate (saranno sostenute economicamente le iniziative sportive consolidate e storiche sul territorio e che sono state ritenute meritevoli di sostegno nel 2018) e proposte per il progetto “Sport a scuola” (saranno sostenute economicamente quelle associazioni che presenteranno e realizzeranno un progetto per la diffusione di attività motorie, da inserire all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, a condizione che vengano approvati dalle scuole).

Le domande andranno presentate entro lunedì 2 settembre alle ore 12.00 al Comune di Maranello Piazza Libertà 33. Il bando è disponibile sul sito del Comune. Per informazioni Ufficio Sport: tel. 0536/240021, orari di apertura degli uffici: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13.00; il giovedì dalle 14,30 alle 18,30.