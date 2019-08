Schianto in moto a Reggio Emilia: non ce l’ha fatta Marco Buzzi

Non ce l’ha fatta Marco Buzzi, il 53enne di Carpi vittima di un incidente avvenuto venerdì notte a Reggio Emilia. Buzzi, in sella alla sua Harley Davidson, stava percorrendo via Tranchini quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha centrato il bordo di una rotatoria. La moto è rovinata a terra, trascinando con se il conducente. Ai sanitari accorsi sul posto le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate. È stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova dove, nonostante le cure, ieri in serata ha cessato di vivere: determinante il trauma toracico così come le lesioni interne. La tragica notizia si è propagata velocemente a Carpi, dove Buzzi, titolare col fratello della trattoria ‘Il Cantone’ di Gargallo, era molto conosciuto. L’uomo abitava a San Marino con la compagna.