A San Martino Spino arriva la Sagra del Cocomero

La 52ma edizione della Sagra del Cocomero di San Martino Spino si terrà da venerdì 23 a martedì 27 agosto. Organizzata dall’associazione Sagra del Cocomero di San Martino Spino in collaborazione con Asd Sanmartinese e con il patrocinio del Comune di Mirandola, la manifestazione prevede un ricco programma d’iniziative, da mostre a pesche di beneficenza, da spettacoli d’intrattenimento a mercatini. Per tutta la durata della sagra sarà offerto cocomero gratis e saranno aperti stand gastronomici, pesca di beneficenza, luna park, mostra di pittura, birreria presso il campo sportivo e mercatino dell’hobbistica e di beneficenza pro Missioni e bar in Piazza Airone.

Il programma completo dell’evento ed altre informazioni sono reperibili sul sito www.sagradelcocomero.it.