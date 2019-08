Unione Comuni Area Nord, in una settimana rimossi otto veicoli abbandonati

Continuano i servizi di monitoraggio del territorio da parte della Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord per individuare e rimuovere veicoli in stato di abbandono. I controlli si sono concentrati nella settimana dal 5 al 11 agosto nei Comuni di San Felice, Medolla e Mirandola e hanno portato alla rimozione di otto veicoli abbandonati in parcheggi ed aree pubbliche. Anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, sono state rimosse sei auto (tre a San Felice, due a Mirandola ed una a Medolla), un motociclo a Mirandola ed un furgone a Medolla. Gli agenti della Polizia Municipale, inoltre, hanno controllato aree di sosta e zone di campagna isolate.

“Si tratta di veri e propri interventi contro il degrado – dichiara il Comandante della Polizia Municipale dell’Unione Gianni Doni – Queste operazioni permettono di liberare aree dei centri e delle periferie da mezzi in stato di declino e di abbandono”.

“I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi per garantire a tutti i cittadini un territorio migliore – assicura il Presidente dell’Unione Luca Prandini – Non vi è dubbio che il degrado accresca il degrado, per questo è importante agire, perché è possibile avere un territorio ordinato attraverso la repressione di comportamenti negligenti e la collaborazione propositiva dei cittadini”.