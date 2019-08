“Un uomo straordinario”: il sindaco di Maranello ricorda Enzo Ferrari

“Una figura straordinaria, capace di dare un’impronta decisiva all’industria italiana”. Così il sindaco di Maranello Luigi Zironi ricorda Enzo Ferrari, scomparso trentuno anni fa, il 14 agosto del 1988. “Enzo Ferrari è stato un grande imprenditore, un uomo che ha saputo coniugare una visione innovativa con la capacità tutta emiliana del saper fare.

Con lui la nostra terra ha vissuto il passaggio dal mondo contadino allo sviluppo industriale: grazie a lui, e al contributo di tanti uomini e donne, Maranello si è evoluta fino a diventare uno dei centri più importanti dell’automobilismo mondiale, un luogo in cui ancora oggi la tecnologia più avanzata si coniuga con la conoscenza e il know how tipici di questa terra. Se Ferrari è diventata uno dei simboli del made in Italy a livello globale lo dobbiamo alle sue intuizioni, alla sua formidabile capacità di dare concretezza a un sogno”.