Incontri continui e costanti con tutti gli attori del commercio e del centro storico per rendere sempre più coinvolgente e, di conseguenza, attrattiva ogni iniziativa in centro storico.

Prosegue il dialogo costante tra l’Amministrazione Comunale ed i commercianti del centro nell’ottica di ridisegnare, all’insegna della qualità e della partecipazione, gli eventi cittadini e, proprio a seguito di questi continui confronti, si è deciso di variare l’aspetto commerciale della “Notte di Fine Estate” in programma il prossimo 7 settembre.

“Resta inalterato il format della serata – commenta l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – che prevede due grandi spettacoli in centro, punti musicali in diverse vie, iniziative, giochi per grandi e piccoli ed un’atmosfera di festa a trecentosessanta gradi per richiamare tutti i sassolesi, ma non solo, a passare una serata all’aperto in compagnia e divertendosi. Cambia, però, l’aspetto commerciale della serata che punterà alla nuova stagione anziché alla vecchia. Accogliendo i suggerimenti provenienti dal Comitato Commercianti del Centro Storico, infatti, fermo restando le svendite che ogni singolo commerciante, a sua discrezione, potrà fare, abbiamo deciso di virare sulla stagione autunno/inverno. La serata di fine estate – conclude l’Assessore Massimo Malagoli – sarà quindi l’occasione per ammirare nelle rinnovate vetrine di tutto il centro storico i nuovi capi della stagione autunno/inverno che in anteprima i commercianti sassolesi mostreranno a tutti coloro che vorranno partecipare ad una serata davvero speciale”.