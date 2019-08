Infrastrutture, consegnata oggi al MIT la bozza di accordo sul Passante

La Città metropolitana ha inviato oggi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la bozza di accordo sottoscritta da tutti gli enti interessati sul nuovo progetto, proposto dal ministro Danilo Toninelli, per la realizzazione dell’ampliamento in sede di tangenziale e autostrada nel tratto bolognese.

“La bozza di accordo con le firme di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana, Comune di Bologna e Società Autostrade inviata oggi – sottolinea Marco Monesi, consigliere delegato alla Mobilità sostenibile e Viabilità della Città metropolitana – torna ora nelle mani del MIT dopodiché l’iter dell’opera potrà riprendere, a partire dalla convocazione della Conferenza di servizi che confido giunga al più presto. La proposta del Ministero è assolutamente in linea con quella originale – prosegue Monesi – e per questo è stata accolta con favore, ora sembrerebbe singolare se non schizofrenico un ulteriore allungamento dei tempi”.