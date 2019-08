Le rubano zaino con incasso ed effetti personali

Questa notte verso l’una la polizia è stata allertata per il furto di uno zaino da una vettura in via Velmore Davoli.

Giunti sul posto la vittima ha denunciato che arrivata nei pressi della propria abitazione, mentre parcheggiava la propria autovettura e mentre era intenta ad accudire i propri cani, notava un uomo con pantaloncini corti, vestito di scuro e berretto modello baseball scuro introdursi nella propria autovettura, aprendo la porta anteriore destra ed asportandole il proprio zaino con all’interno i propri effetti personali, documenti, chiavi dei due bar di cui è titolare ed un borsello contenente l’incasso dei tre giorni procedenti di entrambi gli esercizi commerciali per un ammontare di circa 4.000 Euro.

L’uomo è fuggito a bordo di un’autovettura Audi A3 di colore grigio, presumibilmente condotta da un complice come riferito anche da un testimone. Su richiesta degli operatori di polizia, la donna ha acconsentito alla geo-localizzazione con sistema “trova I-Phone” del telefono contenuto nello zainetto sottrattole, telefono poi ritrovato abbandonato nella scarpata della rotatoria che mette in collegamento via città di Cutro, via Martiri di Piazza Tien An Men e via dei Trattati di Roma. Il telefono è a disposizione della Polizia Scientifica per gli accertamenti del caso.