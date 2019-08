Controlli dei carabinieri sulle strade, due automobilisti denunciati

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato due automobilisti durante i controlli alla circolazione stradale che si sono svolti sulle principali arterie di collegamento tra la Provincia e questo capoluogo.

Soltanto nella giornata di ieri, sono state 610 le persone identificate e 445 i veicoli ispezionati. Ad Alto Reno Terme, un 39enne italiano e incensurato è stato trovato in possesso, dai Carabinieri del locale Stazione, di 32 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Anche a Molinella, un 19enne italiano e incensurato è stato trovato in possesso di analoga sostanza stupefacente e un tirapugni che possedeva per “difesa personale”. Oltre a rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, il giovane automobilista è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.