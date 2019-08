Ottimi risultati del Baby Team Iaccobike a Rovolo

Il Baby Team Iaccobike, sabato 3 Agosto ha partecipato alla famosissima gara di Rovolo, dove ogni anno partecipano molti giovanissimi provenienti anche dalla Toscana.

Il Team di piccoli atleti ha gareggiato in modo spettacolare: Tosi Leonardo della categoria G1 ha ottenuto un strepitoso secondo posto. Matteo Casolari della categoria G2, ha tagliato il traguardo in quinta posizione. Matteo Iaccheri della categoria G4 ha concluso la sua gara con una buonissima ottava posizione. Complimenti vanno alla U.C. Formiginese per l’organizzazione della manifestazione.