Mercoledì 7 agosto, con partenza alle ore 20, è in programma a Castelvetro la passeggiata sotto agli astri di “Calici di stelle in tour”, un itinerario guidato in notturna tra le colline del Grasparossa.

Se la passeggiata a piedi di 7 chilometri guidata da Stefano Barbieri fa già registrare il “tutto esaurito” di prenotazioni, per quella di 25 chilometri in e-bike accompagnata dal “Team Mud and Snow” vi sono ancora posti disponibili. Il percorso in bici è adatto a tutti, anche ai principianti (alle ore 19,30 le guide effettueranno un breve briefing sull’uso della bici a pedalata assistita) e si snoda tra, vigneti, campi e borghi in un suggestivo saliscendi fra le colline castelvetresi raggiungendo anche il castello di Levizzano Rangone.

I partecipanti di entrambi i percorsi si ritroveranno all’arrivo all’azienda agricola Tenuta Pederzana di Solignano Nuovo, dove si fermeranno per una visita alla cantina e un buffet con gnocco fritto farcito. A seguire, osservazione della volta celeste in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, noto astrofotografo e divulgatore scientifico. A questo proposito gli organizzatori ricordano di portare una coperta per sdraiarsi durante l’osservazione.

Info e prenotazioni: Info Point Castelvetro tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it.