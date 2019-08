Tentano colpo alle poste: due in manette a Bologna

Due uomini di 48 e 45 anni, italiani con precedenti specifici, sono stati arrestati dalla Polizia per tentato furto aggravato, dopo aver tentato un colpo al centro di smistamento delle Poste di via Zanardi. Gli addetti della centrale di telesorveglianza li hanno visti mentre facevano irruzione ed hanno dato l’allarme alla polizia.

E’ successo ieri sera intorno alle 22.30. I due erano entrati nel reparto transiti speciali, quello cioè dove vengono conservate le buste con carte di credito, bancomat, pin di conti e i cui mittenti sono per lo più banche e istituti di credito. Avevano già prelevato centinaia di buste. Tutto il materiale è stato sequestrato.