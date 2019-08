Lunedì e martedì lavori alla rete idrica in via Formigina a Modena

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto, indicativamente dalle 22 di lunedì fino alle 6 di martedì, e nella giornata di martedì 6 agosto Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Modena, in via Formigina.

In particolare, nelle ore notturne, saranno sostituiti un gruppo di valvole del diametro di 40 centimetri, all’incrocio con via Corni, e una valvola del diametro di 25 cm all’incrocio con via Leonardo da Vinci.

Per tutta la durata dell’intervento, necessario a migliorare ulteriormente il servizio, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nella zona del Villaggio Giardino. I lavori si svolgeranno nelle ore notturne per ridurre al minimo il disagio ai cittadini.

Dalle 6 alle 14 circa della giornata di martedì, concluso l’intervento precedente, i tecnici provvederanno alla sostituzione di un’altra valvola, di 40 cm di diametro, sempre posta all’incrocio tra via Formigina con via Corni.

In questo caso l’interruzione del servizio riguarderà i residenti ai civici 16, 22, 32, 90, 130 e 138 di via Cannizzaro e al civico 318 di Via Formigina.

Durante le interruzioni del servizio idrico saranno comunque a disposizione degli utenti interessati contenitori con sacchetti di acqua potabile.

Tutte le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

L’esecuzione dei lavori comporterà, inoltre, modifiche alla viabilità: la chiusura totale di via Formigina, all’altezza di via Corni, in direzione viale Corassori fino allo spartitraffico di via Lagrange, indicativamente per tutta settimana entrante e, solo nella giornata del 6 agosto, un restringimento di carreggiata sulle vie Formigina e Leonardo da Vinci.