“Fuori tutto, fuori tutti”: sabato 7 settembre la notte bianca sassolese

Una vera e propria “Notte Bianca” in cui gli spettacoli ed il commercio saranno il cuore pulsante di una città viva fino a tarda notte.

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio la delibera di Giunta n°153 del 30 luglio scorso, avente ad oggetto “Progetto di valorizzazione turistico/commerciale di Sassuolo: notte di fine estate” che sostanzialmente detta le linee guida della festa, organizzata da Pro Loco Sassuolo con il contributo ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il prossimo 7 settembre.

“Un’occasione – commenta l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – per festeggiare assieme a tutte le componenti del tessuto sociale ed economico cittadino la fine del periodo estivo e l’inizio di due mesi densi di appuntamenti per la nostra città con il Festival Filosofia e, a seguire, le Fiere d’Ottobre”.

Il titolo della festa sarà “Fuori tutto, fuori tutti”.

“Tutti i commercianti del centro storico – chiarisce l’Assessore Malagoli – faranno offerte straordinarie con le rimanenze del periodo estivo prima di allestire i negozi con il campionario autunnale/invernale, da qui il fuori tutto; due grandi spettacoli in centro, punti musicali in diverse vie, iniziative, giochi per grandi e piccoli ed un’atmosfera di festa a trecentosessanta gradi, invece, inviterà al “fuori tutti” chiamando tutti i sassolesi, ma non solo, a passare una serata all’aperto in compagnia e divertendosi”.