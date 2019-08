‘Agosto con Noi’, domani a Ozzano inaugura la kermesse che sostiene le attività dell’Istituto Ramazzini

Inaugura domani a Ozzano dell’Emilia, nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport in viale 2 giugno, la 33esima edizione di Agosto con Noi, la kermesse che sostiene le attività di ricerca e prevenzione dell’Istituto Ramazzini. A tagliare il nastro saranno il direttore generale dell’Istituto Ramazzini, Pier Paolo Busi, e il sindaco di Ozzano, Luca Lelli. Il servizio gastronomia sarà attivo già dalle 18,30, con menù rigorosamente ispirato alla tradizione gastronomica bolognese. Il ristorante sarà come sempre “plastic free”, cioè nessuna stoviglia sarà in plastica.

Inoltre, i volontari della sezione di Ozzano saranno presenti con uno stand con le piante antismog, utili per abbattere la presenza di inquinanti dalle abitazioni, primo fra tutti la formaldeide, una delle duecento sostanze analizzate dall’Istituto Ramazzini e che proprio gli studi effettuati al Castello di Bentivoglio hanno contribuito a classificare come cancerogena. Alle 20,30 si accenderanno i riflettori dell’arena spettacoli, diretta da Umberta Conti. Sul palco Paolo Mengoli accompagnato da Paolo Martorana, I Corvi, Giorgio e le magiche fruste di Romagna e Alessio Creatura. Ingresso libero. Info su www.ramazzini.org.