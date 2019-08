Ruba merce per quasi 800 euro: ragazza 20enne nei guai a Reggio Emilia

Grazie all’entrata in funzione delle barriere anti taccheggio, è stata trovata in possesso di merce rubata per quasi 800,00 euro. E’ successo ieri pomeriggio presso un noto centro commerciale di piazzale Atleti Azzurri D’Italia. La donna fermata da un addetto subito dopo le barriere, custodita all’interno della borsa che portava a tracolla nascondeva merce dal valore complessivo di euro 791,99 euro contenente ancora il dispositivo anti taccheggio.

La donna, risultata straniera e priva di documenti, veniva accompagnata presso gli uffici della Questura di Reggio Emilia per l’identificazione. La stessa forniva le generalità di S.L.N. classe 1999, nata in Ecuador. Al termine degli accertamenti, le generalità non coincidevano con quelle fornite dalla giovane donna ma risultavano essere S.P.L.N., comunque nata a gennaio 1999 in Ecuador. La giovane donna veniva denunciata per i reati di furto aggravato, straniero privo di documenti art. 6 decreto legislativo 286/98 e falsa attestazione a pubblico ufficiale. La merce rubata veniva riconsegnata all’esercente, in quanto non danneggiata e rivendibile.