La storia dell’Appennino attraverso i matrimoni, lunedì in Centro storico a Castelnovo Monti

Lunedì 5 agosto, per il ciclo di presentazioni letterarie nel centro storico di Castelnovo, si compirà un affascinante excursus nella storia dell’Appennino reggiano, attraverso un punto di vista assolutamente originale. Saranno infatti presentati, dalle ore 21, i volumi “Il giorno delle nozze”, realizzati da Ivo Rondanini, che ne parlerà in piazza Unità insieme a Claudia Martinelli. Rondanini, attraverso ricerche di archivio, fotografiche e testimoniali, ha realizzato un’opera imponente, che copre svariati decenni della storia montanara, dall’800 agli anni ’70 del ‘900, e costituisce una galleria di visi, volti, ma anche abitudini e usi tradizionali legati al giorno delle nozze.

Accanto all’ampia rassegna fotografica di matrimoni celebrati nelle diverse località della montagna, viene infatti presentata la storia dell’istituzione matrimoniale, dagli anniversari ai proverbi, fino alle diverse consuetudini, un dettaglio sui regali e i viaggi di nozze, che restituiscono la forte evoluzione della società locale dal XIX secolo al boom economico e oltre.

I lunedì letterari a Castelnovo continueranno il 12 agosto con la presentazione de “Il sapore del primo bacio” di Armido Malvolti e “Il cardo e il rosolaccio” di Giordano Simonelli.

In caso di maltempo le presentazioni si terranno presso Osteria Da Geremia (via Franceschini 10).

Per informazioni: Associazione Centro Storico tel. 334 1659013, osteriadageremia@alice.it, www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.