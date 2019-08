Fallimento Martinelli Ettore, Diccap condivide le dichiarazioni di Menani e si dissocia dalla posizione Fiom-Cgil

“Questa OS in intestazione, considera condivisibili le dichiarazioni del sindaco Menani che si è prodigato a trovare soluzioni possibili per i lavoratori della ditta Martinelli e ritiene che le dichiarazioni Fiom CGIL siano un attacco gratuito sia alla proprietà che politico nei confronti dell’amministrazione di centrodestra Sassolese.

Un sindacato dovrebbe tutelare i lavoratori trovando soluzioni per loro e cercando di garantire il miglior trattamento possibile e non solo accusando la proprietà, come dichiarato dal Sindaco Menani, e un’amministrazione storicamente non vicina politicamente”. Il DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali) di Modena per voce del Segretario, Federico Coratella prende così le distanze dalla posizione Fiom-Cgil.

“Come sindacato dei lavoratori della provincia di Modena ringraziamo il sindaco per aver contribuito a cercare e proporre soluzioni per garantire la continuità lavorativa ai dipendenti della ditta cercando di aiutare a raggiungere l’obiettivo di non gravare le famiglie dei lavoratori e ci dissociamo da un sindacato che ci sembra non cerchi la soluzione ai problemi ma cerchi di screditare un’amministrazione che storicamente non è a loro vicina politicamente e che tra l’altro non è responsabile del fallimento della ditta Martinelli” -conclude il segretario DICCAP provincia di Modena, Coratella Federico.