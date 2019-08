Ecco lo staff della Canovi Coperture Sassuolo

Mancano ormai poco meno di tre settimane all’inizio della nuova stagione della Canovi Coperture Sassuolo – la squadra si ritroverà infatti lunedì 19 agosto per dare inizio alla preparazione – e, dopo avervi presentato tutte le giocatrici che vestiranno la maglia neroverde, ora è tempo di passare all’ufficializzazione dello staff.

Come già annunciato in apertura di mercato, capo allenatore sarà – per il terzo anno consecutivo – coach Enrico Barbolini, che potrà contare su uno staff giovane ma di esperienza, con un buon mix di importante conferme ed interessanti novità.

Il ruolo di assistenti allenatori è stato affidato ad Andrea Ghibaudi, già in casa Volley Academy Sassuolo nella scorsa stagione, ed al neo arrivato Fabio Tisci: entrambi si divideranno tra Serie A e settore giovanile di eccellenza, in un costante rapporto di scambio tra le due realtà.

Gradita conferma è quella di Giacomo “Jack” Drusiani, che per il terzo anno consecutivo ricoprirà il ruolo di preparatore atletico. Novità invece per quanto riguarda l’addetto alle statistiche: l’importante ruolo è stato affidato a Samuele “Spalla” Spallanzani, l’anno scorso speaker del Palapaganelli ed allenatore in Under 16.

Passando alla parte sanitaria, il medico societario sarà, ancora una volta, Gus Savino, per tutti “Il Doc”. New entry per quanto riguarda invece la figura del fisioterapista: in questo ruolo, diamo il benvenuto a Francesco Ferraguti.

Chiudiamo la presentazione dello staff con il Team Manager della squadra: delle questioni logistiche, organizzative e di tutto quanto gravita intorno alla prima squadra si occuperà – per la terza stagione consecutiva – la nostra Beatrice Iaccheri.