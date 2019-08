2 agosto 2019, XXXIX anniversario della strage alla stazione. Il programma delle cerimonie

Il programma delle cerimonie organizzate per venerdì 2 agosto, XXXIX anniversario della strage alla stazione di Bologna, Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi.

Dalle 6.30 alle 8.30, al Parco della Montagnola, in Piazza VIII Agosto: arrivo da tutta Italia delle staffette podistiche “Per non dimenticare”;

dalle 8 alle 14, in Stazione Centrale sarà allestito uno stand di Poste Italiane per la vendita di oggetti commemorativi e l’annullo filatelico speciale;

alle 8.15, il Sindaco Virginio Merola accoglierà, nella sala Rossa di Palazzo d’Accursio, i familiari delle vittime della strage del 2 agosto;

alle 8.30, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio si terrà l’incontro con l’Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna. Interverranno il Sindaco e Presidente del Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, Virginio Merola; il Presidente dell’Associazione tra i Familiari Vittime della Strage alla stazione di Bologna, Paolo Bolognesi; il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L’incontro in sala di Consiglio sarà trasmesso in diretta streaming.

alle 9.15, in piazza Nettuno, il concentramento con i Gonfaloni delle città e la partenza del corteo lungo via dell’Indipendenza;

alle 10.10, in Piazza Medaglie d’Oro, intervento del Presidente dell’Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna, Paolo Bolognesi. Al termine sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Subito dopo, lo speaker, che anche quest’anno sarà l’attore e regista Matteo Belli, leggerà il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed elencherà i messaggi pervenuti dalle massime autorità in ricordo della strage. Infine, interverrà il Sindaco di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola;

alle 10.50, sul primo Binario della Stazione di Bologna, l’assessore Davide Conte sarà presente alla deposizione di corone alla targa che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus. Per la Città metropolitana sarà presente il consigliere delegato Massimo Gnudi;

alle 11.15, dal piazzale Est della Stazione, partirà il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro, dove saranno deposte corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano, nella Stazione di San Benedetto Val di Sambro, con interventi del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, di una rappresentante dell’Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli – Milano, Loretta Pappagallo, e del consigliere delegato della Città metropolitana, Massimo Gnudi. Rappresenterà l’amministrazione comunale l’assessore Davide Conte;

alle 11.15, la vicesindaco Marilena Pillati parteciperà, nella Chiesa di San Benedetto in via dell’Indipendenza 64, alla Santa Messa celebrata da Monsignor Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna. Per la Città metropolitana sarà presente la consigliera delegata Mariaraffaella Ferri;

alle 11.30, l’assessora Irene Priolo sarà presente, nella sede Cotabo di via Stalingrado 61, alla deposizione di corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980.

Dalle 18, al Centro sportivo Pallavicini di via Marco Emilio Lepido 196/3, nel campo del Centro Sportivo Italiano CSI, si giocherà la 16a edizione di “Lo sport ricorda”, triangolare di calcio fra le squadre del Consiglio comunale di Bologna, RFI Bologna e Cotabo.

Alle 21.15, in Piazza Maggiore, si terrà la 25a edizione del Concorso Internazionale di Composizione 2 agosto, dedicato a partiture per orchestra e musica elettronica. Sul palco l’Orchestra del Teatro comunale di Bologna, diretta dal maestro Yoichi Sugiyama, eseguirà le composizioni vincitrici del concorso: prima classificata, “Transitori permanenti” di Luca Ricci (Italia); seconda classificata “Colors” di Carmelo Bongiovanni (Italia); terza classificata “Autumn” di Lin Sen (Cina). A seguire il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretto da Alberto Malazzi, con al pianoforte Cristina Giardini e Nicoletta Mezzini, eseguiranno il poemetto lirico per voci femminili e pianoforte a quattro mani di Mario Pilati, “A sera”, successivamente il coro a cappella eseguirà “Agnus Dei” e “Libera me”, dalla Messa da Requiem di Ildebrando Pizzetti. Al termine sarà proiettato il docufilm “Cantiere 2 agosto. Narrazione di una strage” sottotitolato in inglese grazie alla collaborazione dell’Associazione tra i familiari del 2 agosto con il Vassar College di Poughkeepsie (New York).

Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3 e domenica 11 agosto su RAI 5 alle ore 22.05.

L’ordinanza del traffico per venerdì 2 agosto 2019.