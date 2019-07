Domenica 4 agosto a Polinago raduno di auto e moto d’epoca

Auto e moto d’epoca in mostra, a Polinago, domenica 4 agosto. L’iniziativa, che giunge quest’anno alla settima edizione, è promossa da Comune, proloco e gruppo Alpini, nucleo di Protezione Civile.

Dalle ore 8.30 alle 17 saranno esposti, lungo corso Roma, oltre 200 mezzi, tra auto, moto e trattori d’epoca; un’occasione per i numerosi appassionati di ammirare mezzi, in alcuni casi, davvero storici come alcune Balilla, oppure la mitica Fiat 110 degli anni 30, le prime moto Guzzi, l’Alfa Romeo 6 cilindri degli anni 50, fino ai trattori Landini “testa calda” degli anni 30 con messa in moto manuale.

L’intero corso si trasforma nella vetrina di una manifestazione che ha registrato, anno dopo anno, un continuo incremento sia di partecipanti che di visitatori.

«Le adesioni sino a ora pervenute – sottolinea Giampaolo Fognani, dell’organizzazione – ci consentono di prevedere che quest’anno supereranno ampiamente quelle dello scorso anno, quando arrivammo a 200 mezzi esposti».

Per tutti i partecipanti, inoltre, è previsto un pranzo a base delle tradizionali crescentine e prodotti tipici della montagna.