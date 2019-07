Al via all’aeroporto di Bologna il progetto “AIRPORT4KIDS con Geronimo Stilton”

In volo dal Marconi con Geronimo Stilton. Il popolare “topo giornalista” della serie editoriale che ha già venduto 161 milioni di copie nel mondo e che in Italia è pubblicato da Edizioni Piemme, sbarca all’Aeroporto di Bologna, per guidare i bambini e le loro famiglie all’interno del Terminal, mostrando loro le corsie riservate ai controlli di sicurezza e ai controlli di Polizia, i bagni family e i “baby menù” dei ristoranti.

Totem giganti, adesivi e vetrofanie con l’immagine di Stilton ed il messaggio “AIRPORT4KIDS con Geronimo Stilton” daranno quindi maggiore visibilità ai servizi dedicati alle famiglie con bambini, attivi già da tempo al Marconi (dai bagni con fasciatoi, alle corsie preferenziali per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni), e permetteranno ai passeggeri di individuare i punti di ristorazione che offrono menù dedicati ai più piccoli.

A partire da domani, inoltre, è in distribuzione gratuita in vari punti dell’aeroporto (area check-in, controlli di sicurezza, controlli di Polizia, arrivi Schengen ed arrivi extra Schengen) “Pronti al decollo”, la nuova guida illustrata all’aeroporto e ai suoi servizi, con giochi ed informazioni per i baby passeggeri del Marconi.

Il progetto “AIRPORT4KIDS con Geronimo Stilton” è stato presentato questa mattina in aeroporto, dall’amministratore delegato di Aeroporto Marconi di Bologna Nazareno Ventola, dal Licensing and Agent Manager di Atlantyca Entertainment Marco Piccinini e dal direttore Business Aviation e Comunicazione Antonello Bonolis.

Le famiglie e i bambini rappresentano un’utenza aeroportuale con esigenze particolari, legate soprattutto alla facilità dei percorsi da effettuare e alla necessità di relax e svago nei momenti di attesa. La partnership con il mondo di Geronimo Stilton permetterà di migliorare l’esperienza di viaggio e favorire la mobilità di questa tipologia di passeggeri. Altri progetti legati al mondo dei più piccoli sono in corso di preparazione e verranno realizzati nei prossimi mesi.