Trekking col Treno: storia, memoria e vette dell’Appennino Bolognese nelle escursioni di agosto

Sette nuovi trekking per gli amanti dell’escursionismo che sceglieranno di partire con Trekking col Treno anche in agosto. L’iniziativa promossa da Destinazione turistica Bologna metropolitana e CAI Bologna prevede anche per il mese in arrivo un calendario di escursioni aperte a tutti, dove un grande valore è dato alla possibilità di muoversi solamente con i mezzi pubblici, lasciando a casa la macchina e godendosi le bellezze del territorio in maniera ecologica.

Il programma di agosto inizia con la Camminata della Memoria (2 agosto), nona edizione della passeggiata in notturna attorno a Monte San Pietro per ricordare le vittime della strage alla stazione di Bologna e di tutte le stragi. Si prosegue nel week end con un’escursione storico-naturalistica all’Alpe di Monghidoro alla scoperta degli antichi Mulini di Montagna (3 agosto). Altro appuntamento con la memoria sarà quello di Italicus (4 agosto), un trekking tra le acque, la natura e l’energia attorno a San Benedetto Val di Sambro, ricordando il terribile attentato al treno Italicus che ha avuto luogo proprio in questa zona.

Sarà poi il momento di andare alla ricerca di Mirtilli al Corno (11 agosto), una panoramica escursione tra monte Spigolino e il Parco di Corno alle Scale dove la stagione sta punteggiando i boschi di mirtilli. Appuntamento successivo per Ferragosto nelle foreste di Boccadirio (15 agosto), un giro ad anello rilassante e rinfrescante nelle foreste attorno al Santuario per chi vuole festeggiare con una gita fuori città.

Si rimane in quota per visitare Le nostre Alpi (18 agosto) da Lizzano in Belvedere a Castelluccio, alla scoperta di castagneti e faggete sul lato orientale del Parco del Corno alle Scale, in una zona selvaggia e poco antropizzata. L’ultima escursione del mese si avventura Per borghi antichi (25 agosto) tra castelli, borghi e torri tra il Samoggia e il Panaro.

Tutte le informazioni sulle escursioni e su come partecipare sono disponibili sul sito www.trekkingcoltreno.it. A seguito di alcune necessarie modifiche alle escursioni, si raccomanda di verificare sempre le informazioni più aggiornate presenti sul sito, laddove il libretto pdf potrebbe aver subito qualche variazione. I trekking si tengono anche in caso di pioggia, ma si raccomanda un equipaggiamento adeguato.