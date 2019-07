Riprende giovedì la Sagra della Madonna della neve a Quartirolo di Carpi

Dopo un fine settimana disastroso, oltre 10 centimetri di pioggia dalla serata di sabato 27 al primo pomeriggio di domenica 28, riparte giovedì 1° agosto la 44a Sagra di Quartirolo. Verranno riproposti anche gli appuntamenti saltati lo scorso weekend: giovedì nell’area spettacoli musica Italiana con ”I Giramondo” e venerdì, ore 21,30 in Chiesa madre, il Concerto di Musica Sacra “Nisi Dominus” un’opera del grande Antonio Vivaldi con Anna Trotta contralto e Giovanni Paganelli all’organo.

Sabato 3 agosto poi alle ore 18, la tradizionale Camminata non competitiva alla sua 20° edizione, con il percorso completo proposto già nel 2018 ma non svolto a causa del cantiere della cassa di espansione sud. Un gran bel tracciato per metà sull’argine del “bacino”, con tre tipologie di percorso 2 – 4 e 8 Km. Come sempre un omaggio a tutti i partecipanti e premi ai gruppi più numerosi.

Sempre sabato, ore 21, nell’area spettacoli: Padre Ivano DJ; musica per tutti in particolare per i giovani.

Domenica, ore 21,30 nella Chiesa Madre Concerto d’Opera Buffa “Benedetta follia”, soprano Maryana Zin, contralto Anna Trotta, basso Michele Mignone, al pianoforte e arrangiamenti M. Giovanni Cangemi.

Lunedì 5 agosto ultima serata della Sagra della Madonna della Neve.

S. Messa ore 18,30 Processione nelle vie, zona le Alpi, accompagnati dalla Filarmonica Città di Carpi. Al termine: Apertura Ristorante, Bar- Gnoccheria e tutti gli stand.

Martedì 6 ore 19 (a Sagra terminata), S. Messa per i defunti della nostre famiglie in modo particolare per chi si è speso durante le tante edizioni della Sagra di Quartirolo.

Tutte le sere di Sagra, ristorante con cucina tradizionale e creativa e bar-gnoccheria. Nello Spazio giostrine: il gonfiabile junior per bimbi 2 – 6 anni. Ma anche la grande pesca di beneficenza e la lotteria.

Novità importante: da quest’anno bicchieri, posate, piatti e vaschette monouso, sono BIO-COMPOSTABILI. Una scelta che pensa al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.